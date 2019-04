«Eine wertvolle und wichtige Geste»

Eine süsse Osterüberraschung erhielten die Angestellten des GZO Spitals Wetzikon an diesem Ostersamstag. In Kooperation mit dem Spital und der Konditorei Janz überreichte ein Team von Züriost den Angestellten einen Schoggihasen und drückte damit Wertschätzung für ihre Arbeit ausserhalb der Bürozeiten, an Wochenenden und an Feiertagen aus.