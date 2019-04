Versuchte Tötung im Alkohol- und Drogenrausch

«Die Wunde am Hals des Geschädigten ist so klein. Es ist bloss eine oberflächliche Schnittwunde», wiederholte der Anwalt des Angeklagten in seinem knapp zweistündigen Plädoyer mehr als ein Dutzend Mal.

Zugefügt worden war dem Geschädigten eine laut Anklageschrift «klaffende, zirka 1 bis 2 Zentimeter lange und 0,5 bis 1 Zentimeter tiefe Stichverletzung an der linken Halsvorderseite».