Kleine Schritte in Richtung Weihnachtsbeleuchtung

Bereits ist rund ein Drittel der Zeit ist um. Die drei Pfäffiker Lukas Steudler, Alex Kündig und Daniel Haldimann wollten in einem halben Jahr 120’000 Franken an Spenden sammeln, damit in der nächsten Adventszeit die Seestrasse mit einer neuen Weihnachtsbeleuchtung ausgestattet werden kann (wir berichteten).