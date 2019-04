Ein Abschlussprojekt für einen guten Zweck

«Student for Student - Indisches Essen für einen guten Zweck.» So lautet der Text auf den Flyern, die in Fehraltorf momentan an diversen Orten aufgehängt sind. Verfasserin ist Jasmina Edattukaran. Die 15-jährige Fehraltorferin organisiert im Rahmen ihrer Abschlussarbeit der dritten Sekundarstufe ein indisches Mittagessen mit Tanzeinlage (siehe Box). Der Erlös, der generiert wird, kommt einer Schülerin in einem indischen Waisenhaus zu Gute.