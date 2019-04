Stadt Uster erlaubt Mitarbeiterinnen das Streiken

Am Freitag, 14. Juni, findet nach 1991 zum zweiten Mal ein gesamtschweizerischer Frauenstreiktag statt. Die Organisatorinnen rufen Frauen sowie Männer dazu auf, für die Gleichberechtigung und gegen die Geschlechterdiskriminierung zu protestieren. Zu diesem Zweck wird es in verschiedenen Städten diverse Aktionen und Kundgebungen geben. So auch in Uster, wo sich die Streikenden zwischen 10 und 13 Uhr auf dem Stadthausplatz beziehungsweise auf dem Parkplatz vor dem Stadthaus treffen werden.

Betrieb der Stadtverwaltung nicht eingeschränkt

Der Stadtrat Uster hat nun entschieden, Mitarbeitenden die Teilnahme an den Veranstaltungen grundsätzlich zu ermöglichen. Dies teilt dieser in einem Schreiben mit. «Die streikwilligen Mitarbeitenden können während der Arbeitszeit an der Kundgebung in Uster teilnehmen», heisst es. Die Verwaltungsführung habe aber dafür zu sorgen, dass die Dienstleistungen der Stadt Uster auch während des Streiks für die Bevölkerung uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Mit diesem Entscheid will der Stadtrat seine Sympathie für die Anliegen des Frauenstreiks zum Ausdruck bringen. Man setze sich dezidiert für die Gleichberechtigung der Geschlechter ein und spreche sich klar gegen jegliche Form von Genderdiskriminierung aus.