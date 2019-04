Pöstler, Pioniere und Philatelisten

Vor 100 Jahren startete der erste Kurierdienst der Schweiz vom Flugplatz Dübendorf in Richtung Bern. Es war der Startschuss für die Flugpost und den Schweizerischen Linienflugverkehr.

Der Schweizerische Aerophilatelisten-Verein feiert das Jubiläum am Samstag und Sonntag, 27. und 28 April, in der Mehrzweckhalle Theodor-Real-Kaserne in Dübendorf mit einer Ausstellung. 30 Exponenten geben einen Einblick in die Geschichte von Luftpost und Flugplatz, zeigen Schweizer Flugzeuge – und thematisieren den Dübendorfer Flugpionier Oskar Bider zu dessen hundertsten Todestag.