Marc Sway und Bligg für den Prix Walo nominiert

Der Prix Walo gilt als wichtigste Auszeichnung im Schweizer Showbusiness. Einmal im Jahr wird der goldene Preis in Form eines mit Löchern versehenen Sterns in zehn verschiedenen Kategorien an Künstlerinnen und Künstler vergeben. Am Sonntag, 12. Mai, geht die Verleihung zum 45. Mal über die Bühne – diesmal in den tpc-Studios in Zürich-Leutschenbach.

Nominiert worden ist auch Marc Sway aus Pfaffhausen. Der Pop-Rock-Musiker mit brasilianischen Wurzeln ist in der Kategorie «Publikumsliebling des Jahres 2018» vertreten. Acht Prominente aus der Musik- und Unterhaltungsszene – zu der auch Baschi, Kurt Aeschbacher, Linda Fäh und Sandra Studer gehören – könnten dem Oberländer den Preis jedoch streitig machen.

Aus Musikszene nicht wegzudenken

Dass Stefan Marc Bachofen, alias Marc Sway, ein Publikum begeistern kann, hat der Schweizer Sänger schon mehrfach unter Beweis gestellt. Als Jugendlicher sang er in einem Gospelchor, mit 17 Jahren machte er sich selbstständig und trat von nun an unter seinem Künstlernamen Marc Sway auf. Seither ist er aus der Schweizer Musikszene nicht mehr wegzudenken.

Mit Songs wie «Severina» oder «Us Mänsch», den er mit dem Mundart-Rapper Bligg realisierte, stürmte er die Hitparade. Zusammen mit anderen Musikern interpretierte er den Schweizer Song «We’re on Fire» für die Olympischen Winterspiele in Turin. Jüngst erschien mit «Way Back Home» sein sechstes Studioalbum.