Fischenthals Gemeindeschreiber geht schon wieder

Gemeindeschreiber Roman Zogg verlässt die Gemeinde Fischenthal. Er hat diese Woche beim Gemeinderat per Ende Juni seine Kündigung eingereicht und scheidet bereits im Mai 2019 aus dem Amt aus, wie der Fischenthaler Gemeinderat mitteilt.

Für Gemeindepräsidentin Barbara Dillier kam der Rücktritt unerwartet: «Das kam überraschend, ja», sagt sie. «Aber die Gemeinde hat bereits Massnahmen ergriffen, um eine möglichst reibungslose Nachfolge garantieren zu können.»

«Mein Rücktritt war sicher nicht so geplant, sondern ist auf persönliche Gründe zurückzuführen» Roman Zogg, Gemeindeschreiber Fischenthal

Zogg ist seit Mai 2017 als Gemeindeschreiber in Fischenthal tätig. Damals sagte er gegenüber dem ZO/AvU: «Ich habe nicht vor, die Stelle schnell zu wechseln. Ich suche kein Sprungbrett für meine Karriere. Das habe ich schon gehabt.» Nun kommt es doch anders und Zogg hört nach zwei Jahren als Gemeindeschreiber schon wieder auf.

Beim Thema Rücktritt gibt sich Zogg zugeknöpft, sagt aber: «Mein Rücktritt war sicher nicht so geplant, sondern ist auf persönliche Gründe zurückzuführen. Diese haben für mich zurzeit Priorität.» Mehr möchte er dazu nicht sagen. Er fügt aber an, dass er auf zwei spannende Jahre zurückblicke. «Ich hatte ein tolles Team, das ich vermissen werde.»

Der Gemeinderat nimmt die Entscheidung von Roman Zogg mit Bedauern zur Kenntnis, kann seine Beweggründe aber gut nachvollziehen und wünscht ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute, wie er schreibt. Ob Zogg weiterhin im Verwaltungsbereich tätig bleibt, weiss er derzeit noch nicht. «Wie es bei mir weitergeht, ist derzeit noch offen.»

«Wahrscheinlich arbeiten wir mit einer Springerlösung, um die Zeit bis wir eine endgültige Lösung haben, zu überbrücken» Barbara Dillier, Gemeindepräsidentin Fischenthal

Die Behörde nehme die Nachfolgeregelung «umgehend und mit Hochdruck» an die Hand. «Wie genau die Nachfolge geregelt wird, ist noch nicht abschliessend definiert. Wahrscheinlich arbeiten wir mit einer Springerlösung, um die Zeit bis wir eine endgültige Lösung haben, zu überbrücken», so Dillier. Solche Kündigungen würden immer Umtriebe mit sich bringen, sie sei aber zuversichtlich eine kompetente Lösung für die Fischenthaler Verwaltung zu finden, so die Gemeindepräsidentin weiter.

Die verschiedenen Projekte und Geschäfte, die der Gemeinderat in der laufenden Legislatur angestossen hat, sollten möglichst ohne Verzögerungen weiterbearbeitet werden können.