«Die Schokolade sollte klirren und zerbrechen wie eine Glasscheibe»​​​​​​​

Welche Hasen verkaufen sich am besten?

Jene aus Milchcouvertüre sind immer noch mit Abstand die Beliebtesten. Bei den Formen steuern wir das natürlich auch ein bisschen. Von den Hasen, von denen wir viele Formen haben, produzieren wir auch entsprechend viele Exemplare.

Ist das ein Gebiet, in dem sich exotische Experimente auszahlen, oder ist klassisch immer noch am gefragtesten?

Klassisch mit Milchcouvertüre ist klar am meisten gefragt. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns da als Confiseur auch positionieren, indem wir ein bisschen modern sind. Wir haben eine sehr moderne Form mit Brille. Von denen haben wir Geschmacksrichtungen von Chili über Waldbeeren bis zur Passionsfrucht mit speziellen Schokoladen.

Wer kauft solche Hasen?

Wer einen Hasen für sein Göttikind kauft, der kauft keinen Chilihasen. Aber wenn man jemandem eine Freude bereiten will, vielleicht schon in der Vorosterzeit, dann ist so etwas Spezielles sehr gefragt. Die gibt es auch ganz klein zugeschnitten in mundgerechter Grösse. Die verkaufen wir wirklich gut.

Welches ist Ihre Lieblingssorte?

Ich bin ein Fan der Chilihasen. Die Hasen sind knallrot: aussen weisse Couverture, die wir einfärben und aromatisieren mit Chili. Innen ist eine Schicht schwarze Vanillecouverture. Dann hat man die Kombination von der leicht herben Dunklen mit dem Chili und der relativ süssen Weissen.