Wird der Ustertag von den Bürgerlichen instrumentalisiert?

«Es ist jedes Jahr in etwa dasselbe», klagt Ivo Koller, BDP-Gemeinderat in Uster, der kürzlich eine Anfrage zum Ustertag an den Stadtrat überwies. «Eine kurze Vorrede, eine lange Hauptrede, beide aus einem ähnlichen Blickwinkel, dann laufen alle aus der reformierten Kirche hinaus, es wird geschossen, und jeder geht zu seinem Apéro.»