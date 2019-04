Elektronische Abstimmung als Premiere

Die 38. Generalversammlung des Gewerbeverbandes Uster stand unter dem Motto «Digital Total». Zum ersten Mal wurde per Handy abgestimmt, was dann auch tadellos funktionierte. 120 Teilnehmende besuchten die Versammlung auf dem Wagerenhof. Der Vorstand erlebte einen ruhigen Abend. Keines der Traktanden, auch nicht Jahresrechnung und Budget, war umstritten. Sämtliche Mitglieder des Vorstandes inklusive Präsident Heinz Haag wurden in ihrem Ämtern bestätigt. Neu in den Verbandsvorsitz gewählt wurde Sasha Arn, vom Unternehmen Webkönig.