Ein Bus für Seegräben gegen den Ausflugsverkehr

Seit vielen Jahren träumen die Seegräbner von einem eigenen Bus ins Dorfzentrum. Der Wunsch soll sich nun erfüllen. Allerdings hat er einen Haken. Er ist nicht direkt für die Seegräbner vorgesehen, sondern für die Touristen. Deshalb fährt er auch nur am Wochenende, so die Seegräbner zustimmen.

Die Ausgangslage ist klar. Die einzige Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels auf dem gesamten Seegräbner Gemeindegebiet ist der Bahnhof Aathal. Der ist allerdings nur im Halbstundentakt mit dem Bummler S14 erschlossen und liegt weit entfernt von der schönsten und beliebtesten Ecke Seegräbens am Pfäffikersee und beim Juckerhof.

Eine Verlagerung

Der Gemeinderat schreibt, dass dieser Umstand einen sehr hohen Anteil an motorisiertem Individualverkehr an schönen Wochenenden während der Sommermonate generiere. Nun soll das Busexperiment während zweier Jahren im Pilotbetrieb Abhilfe schaffen - in Form einer Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr.

Das Projekt sei gemeinsam mit den kantonalen Ämtern für Raumentwiclkung und für Verkehr entwickelt worden, schreibt der Gemeinderat. Das Angebot beschränke sich auf den Ausflugsverkehr und soll zwischen Mai und Ende Oktober jeweils an den Wochenenden im Zwischentakt angeboten werden.

Ab Uster

Laut einer Analyse und Fahrversuche der VZO zeige sich, dass eine Schnelllinie zwishcen Bahnhof Uster und Seegräben am meisten Sinn mache. Zum einen, weil in Uster auch über das Wochenende ein 15-Minuten-Takt im Bahnverkehr aufrechterhalten wird. Zudem zeigten Besucheranalysen von Juckerhof und Pfäffikersee, dass ein wesentlicher Teil der Touristen aus dem Glattal und dem Raum Zürich stammten, was den Bahnhof Uster als Umsteigeort prädestiniere.

Das Projekt soll in den Jahren 2020 und 2021 getestet werden. Die kantonalen Amtsstellen werden es eng begleiten und nach zwei Jahren ein eumfassende Bilanz ziehen, um das weitere Vorgehen festzulegen.

Nur 85'000 Franken

Kostentechnisch schlägt der Pilot mit Gesamtkosten über beide Jahre von 85'000 Franken zu Buche, wie der Gemeinderat schreibt. Die tiefen Kosten begründet er mit der Mitfinanzierung von Kanton und Juckerhof. Die Behörde sei überzeugt, dass die Buslinie vorteilhaft für die Gemeinde sei. Sie beantragt deshalb an der Gemeindeversammlung im Juni einen entsprechenden Kredit. Am 21. Mai findet zudem um 19.30 Uhr im Buechwäidsaal eine Infoveranstaltung statt.