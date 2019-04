Das mysteriöse Hinwiler Osterei ist zurück

In der Nacht auf Ostersonntag 2018 war es auf einmal da: Ein farbiges Osterei. Mitten im Spiralkreisel in Hinwil. Unbekannte hatten es dort platziert. Die Gemeinde baute es am Dienstag nach Ostern zügig ab. Die Gemeinde liess damals verlauten: Wenn das Ei niemand abholt, werden man es voraussichtlich entsorgen.

Jetzt ist das Ei erneut aufgetaucht. Mitten auf dem Balkon der Gemeindevilla. Allerdings war es dieses Mal keine Guerilla-Aktion sondern die Gemeinde selbst.