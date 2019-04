Bestseller-Autorin und Verlegerin verlässt Gockhausen

Zahlreiche Bücher des Wörterseh Verlags haben es in den letzten 15 Jahren in die Schweizer Bestsellerliste geschafft. Nun gibt die Inhaberin Gabriella Baumann-von Arx den Standort Gockhausen auf und zieht nach Lachen im Kanton Schwyz. Laut einer Mitteilung hat die Verlegerin dort ein «unglaublich schönes Ladenlokal in einem prächtigen Haus am See aus dem 16. Jahrhundert» angeboten bekommen.

Baumann-von Arx zieht auch privat nach Lachen, zusammen mit ihrem ebenfalls prominenten Ehemann Frank Baumann. Der Werber wurde landesweit bekannt mit der Kultsendung «Ventil» im Schweizer Fernsehen.