Langeweile an Ostern? Nicht im Zürcher Oberland!

Ostern einmal anders

Wie wär’s dieses Jahr mit (hüft)schwungvollen Ostern? Wer die Kilos nämlich lieber purzeln sieht, anstatt sie in Form von Schokolade zuzulegen, könnte an einem Salsa Tanzkurs interessiert sein. Bei «Salsadivas» in Pfäffikon ist jeder willkommen, unabhängig davon, ob man die ersten Tanzschritte wagt oder schon über die Tanzfläche schwebt. An Ostern profitieren Sie sogar von einem Osterspecial. Direkt anmelden können Sie sich unter www.salsadivas.ch.