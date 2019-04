Jetzt Hand anlegen für mehr Leben im Garten

Blühender Kräutergarten

Wer es etwas farbenfroher und lebendiger mag, findet in einem Kräutergarten eine attraktive Variante zur Gartengestaltung. Der Vorteil: Nicht nur Insekten profitieren von den Kräutern, sondern auch der Mensch. Entscheidend ist jedoch, dass die Kräuter blühen können. Am meisten Insekten zieht etwa der Strauchbasilikum «Magic blue» an, der sich perfekt mit Thymian kombinieren lässt. Für einen optischen Mehrwert lässt sich der Kräutergarten auch gut mit Zierpflanzen ergänzen.

Grundsätzlich sollte bei allen Pflanzen, ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon, darauf geachtet werden, dass sie am richtigen Standort sprich im Schatten oder an der Sonne platziert werden. Und auch die Bodenqualität sollte im Vorfeld überprüft werden. Stimmen die Voraussetzungen, ist die Auswahl gross. Ob Karthäusernelke oder Witwenblume – praktisch alle einheimischen Stauden kennt Pflanzenexpertin Evi Bachmann vom Garten-Center Meier. Der Hit in diesem Jahr? Die Wilde Karde, eine Distelart – und «Staude des Jahres».