Gleiche Eigentümerin, neue Form

Das Thema bot durchaus Konfliktpotenzial, über das der Lindauer Gemeinderat am Montagabend im Bucksaal informierte. Diese Erfahrung hatten zumindest andere Gemeinden bereits gemacht. Am 19. Mai entscheiden die Lindauer, ob die Elektrizitätswerke Lindau (EWL) in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden.