Fundament des neuen Sprungturms steht

Gute Nachrichten für Wasserratten und Adrenalinjunkies: Der neue Sprungturm im Strandbad Baumen in Pfäffikon wird voraussichtlich auf den Saisonstart am 1. Mai in Betrieb genommen.

Heute Nachmittag wurde das Fundament in den Grund gerammt. Wann der eigentliche Sprungturm geliefert wird, ist gemäss Bennie Lehmann, Gemeindeschreiber-Stellvertreter von Pfäffikon, noch unklar.