Werkhof-Kredit: Das absolute Abstimmungs-Chaos

Es ist ein Parlamentsabend der vielen Themen - nicht nur in der Zahl, sondern auch in der Diversität. Zunächst pochen die Grünen, SP und GLP/AW in Fraktionserklärungen und einem Vorstoss auf mehr Grünraum, mehr Bäume und Hecken und klimafreundliche Politik. Dann macht BDP-Gemeinderat Elmar Weilenmann mehr oder weniger das Gegenteil, als er die Nähe zum Robenhauser Riet der Westtangente als irrelevant abtut.