«Ob mich jemand beeindruckt oder nicht, hängt nicht von seinem Erfolg ab»

Bei SRF ist sie zu 80 Prozent angestellt. Wenn sie nicht gerade beruflich unterwegs ist, sitzt sie auf dem Pferd. Schon immer hat sie geritten, übte sich in Dressur- und Springreiten.

Seit ihrer ersten Pololektion vor zwei Jahren, betreibt sie auch Polo. Dazu hat sie vor einem Jahr ein Pferd gekauft, ein zweites kam vor kurzem dazu. «Ich bin während der Saison im Sommer jede freie Minute am Spielen», sagt sie. «Da ich viel am Abend arbeite, kann ich am Morgen trainieren gehen.»

Joggen am Greifensee

Seit fünf Jahren wohnt Fetscherin in Uster. «Wir haben uns eine Wohnung angeschaut und wussten, die ist es», erinnert sie sich. «Wir wohnen am Stadtrand, wo es grün, ländlich und sehr idyllisch ist.» Am Greifensee geht sie oft joggen.

Über die Zukunft macht sie sich kaum Gedanken. «Ich hatte nie konkrete Karrierepläne», sagt sie. Sie habe einfach immer gemacht, was ihr Freude bereitet habe. «Und wenn ich keine Freude mehr hatte, suchte ich mir etwas anderes. Momentan gibt es aber nichts, was ich lieber machen will.»