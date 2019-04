Ein Traditionsanlass droht, dahin zu serbeln

In knalligem Rot stechen sie einem ins Auge: Die beiden Banner, die jeweils an den Dorfeingängen von Weisslingen aufgehängt sind. Währenddem der Schnee allmählich schmilz und die Temperaturen wieder ansteigen, suchen die die Organisatoren des Weisslinger Weihnachtsmarktes bereits jetzt eifrig nach neuen Mitgliedern. Der Markt soll am Sonntag, 24. November im Dorfzentrum von Weisslingen stattfinden.