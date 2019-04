Die Silbergrueb war keine Goldgrube

Am Rande der Mönchaltorfer Überbauung Silbergrueb steht ein Chalet. Es gehört Ralf Stadelmann, der das Holzhaus als Restaurant für die Bauarbeiter des Grossprojekts aufgestellt hatte. Doch Stadelmann will seine Baustellenkantine nicht mehr haben. Über Facebook sucht er Käufer oder Mieter fürs Chalet, die Küche und das Partyzelt. «Leider ist die Idee nicht so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe», schrieb er auf Facebook.