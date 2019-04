Das Café zum Hut wird zehn Jahre alt

Vor exakt zehn Jahren wurde das Café zum Hut eröffnet. Was erst als Kulturbar mit kleinen Snacks aufgezogen wurde, ist zum respektablen Gastrobetrieb herangewachsen. Der «Hut» hat sich in Uster einen Namen gemacht und steht heute für saisonale Küche und Kultur. Zu rund 400 Veranstaltungen – Konzerte und Lesungen – hat die Bar in den zehn Jahren eingeladen.

Die Betreiber haben zudem den Kompositionsauftrag für die musikalisch-szenische Romaninterpretation von Don Quijote gegeben. Hinter der Bar bedient unter anderen die Grüne Ustermer Gemeinderätin Meret Schneider.