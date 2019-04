Wenn «Niemand» Schuld hat

Die Tragödie Niemand ist ein Frühwerk des Schriftstellers Ödön von Horváth. Nachdem er es bereits 1924 fertiggestellt hatte, galt das Manuskript beinahe ein ganzes Jahrhundert als verschollen. 2015 wurde es dann wieder entdeckt.

Die Uraufführung fand erst 2016 am Wiener Theater statt. Unter der Regie von Thomas Dietliker führten Schüler des Freifachs Theater das traurig-komische Spiel um Glaube, Liebe und Hoffnung während der vergangenen Woche vier Mal in der Aula der Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon auf.