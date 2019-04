Das ist das neue Gemeinde-Logo

Der Fischenthaler Internetauftritt wirkt angestaubt. In einer Zeit, in der Webseiten ein geschmeidiges und dynamisches Gefühl vermitteln, liegt die Gemeindehomepage wie ein Klotz in der Landschaft: Wer die Seite aufruft, sieht sich einem Quadrat aus unübersichtlichen Informationen gegenüber, das starr auf einem grauem Hintergrund pappt. Man möchte der Gemeinde fast dazu gratulieren, dem Lauf der Zeit derart stur die Stirn zu bieten.

Bereits im November kündigte Fischenthal aber an, ihrer Webseite ein Facelifting verpassen zu wollen. Das ist Teil einer «grossen EDV-Umstellung», schreibt der Gemeinderat nun im April-Newsletter. Und präsentiert damit auch gleich das neue Logo: