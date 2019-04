Gegen Food Waste und zu hohe Preise

«Santoni ist eine Kombination unserer Vornamen», erläutern die Gründerinnen des Santoni Coffeeshops Sandra Folie und Tonja Jaunin. Ihr Café solle zu einem neuen Treffpunkt in Effretikon werden. Am 30. März war die Eröffnungsfeier. «Wir sind sehr zufrieden mit unserer ersten Woche», so Folie. Sie hätten nicht gedacht, bereits so viele Kunden in der Einführungsphase zu haben.

Gemeinsamer Traum

Kennen gelernt haben sich Folie und Jaunin durch ihren Beruf. «Wir arbeiteten drei Jahre im gleichen Café und harmonierten gut miteinander», so Jaunin. Beide sind bereits über sieben Jahre in der Gastronomie und kamen zum Entschluss, ein eigenes Kaffee zu eröffnen. «Wir hatten denselben Traum.»