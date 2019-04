Verkauf des Ferienheims dürfte scheitern

Die Frage ist eine rein rechnerische – und die Prognose lässt sich schon im Vorfeld recht präzise fällen. Wird das Wetziker Parlament der Motion von Sandra Elliscasis-Fasani (FDP) zustimmen, die den Verkauf des Ferienheims Canetg im bündnerischen Surcuolm fordert? Die Antwort lautet Nein, wie eine Nachfrage der Redaktion bei verschiedenen Parteien zeigt.

Elliscasis begründet die Verkaufsforderung unter anderem damit, dass die 46-jährige Liegenschaft jährlich Kosten von fast 60'000 Franken verursacht. «Die Stadt muss doch nicht jährlich so viel Geld in den Sand setzen.» Das Interesse am Ferienheim sei gering. Die Wetziker Primarschulklassen benützten das Haus selten. Jährlich seien gerade mal 18 Belegungen mit über vier Tagen zu verzeichnen, davon nur 20 Prozent aus Wetzikon.

Stadtrat ist schon lange für den Verkauf

Der Stadtrat selber will das Objekt schon lange verkaufen, war bislang aufgrund eines Parlamentbeschlusses aber an einen Mindestpreis von 850'000 Franken gebunden. Das höchste Angebot während der Verkaufsbemühungen sei indes bei etwa 500'000 Franken gelegen. Mit der Annahme dieses Angebots, «hätte die Stadt Wetzikon mit der Liegenschaft einen nicht unerheblichen Gewinn erzielen können», so Elliscasis in ihrem Vorstoss.

«Wir sehen das Haus nicht als Renditeobjekt.» Philipp Zopp, SVP-Fraktionspräsident

Ihre Forderung stösst bei den Parteien allerdings auf wenig Gegenliebe. Allen voran kritisiert die SVP die Verkaufsabsicht. Fraktionspräsident Philipp Zopp sagt: «Wir sehen das Haus nicht als Renditeobjekt. Momentan wird es nicht vermarktet und betrieben wie es sollte.»

Den Stadtrat zum Verkauf zu zwingen, sei da keine gute Lösung. Vielmehr müsse man über alternative Betriebsformen nachdenken. Zopp regt etwa eine Stiftung als Trägerschaft an. «Man muss halt etwas weiter denken und nicht einfach mit einem Verkauf den Weg des geringsten Widerstandes begehen.» Die Fraktion werde gegen die Motion stimmen.

SP eher für Genossenschaft

Die SP sieht das gleich. Fraktionspräsidentin Barbara Spiess nennt indes eher eine Genossenschaft als möglichen Weg. «Das wäre zumindest ein denkbarer Ansatz.» Sie regt auch eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden an - und insbesondere eine bessere Bewerbung. «Bis vor einem halben Jahr war das Haus nicht einmal im Mietraumverzeichnis gelistet. Da muss man sich ja nicht wundern.»

«Man muss sich halt bemühen, wenn man das Haus retten will.» Sandra Elliscasis-Fasani, Motionärin FDP

Elliscasis entgegnet, dass der Entscheid zum Verkauf des Ferienheims 2013 gefallen sei. «Seither gab es genügend Zeit, um Alternativen zum Verkauf zu erarbeiten. Geschehen ist aber nichts.» Soll das Haus von einer anderen Trägerschaft übernommen werden, müsse die Initiative von entsprechenden Interessenten aus kommen. «Dagegen spricht ja nichts. Aber man muss sich halt bemühen, wenn man das Haus retten will.» Nach einem Verkaufsentscheid könne sich eine neue Trägerschaft um den Kauf bewerben und der Stadt ein faires Angebot unterbreiten.

Barbara Spiess kritisiert indes den Ansatz, das Haus einfach «dem Erstbesten zu einem Schleuderpreis» zu verhökern. «Man muss mehr herausholen aus dem Haus. Das Potenzial ist da.»

Grüne: «Verscherbeln geht gar nicht»

Die Grünen sind ebenfalls gegen den Verkauf, weil sie das Haus nicht als Renditeobjekt sehen. «Es ist gut und wichtig, dass die Stadt ein solches Angebot in ruhiger Atmosphäre behält.» Die GRPK habe den Stadtrat damals mit der Verkaufsermächtigung aufgefordert, einen Plan B zu erarbeiten, falls das Canetg nicht verkauft werden könnte. Dies sei nicht geschehen.