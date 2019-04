Lokalpolitik-Drama an Kurzfilmnacht

«60 Prozänt Schuelleiterin, 40 Prozänt Gmeindrätin, am Wuchenänd de Huushalt, kei grossi Sach», sagt Sybille und lächelt siegessicher in die Kamera. Die Gemeinderätin steht mitten im Wahlkampf. Sie will Gemeindepräsidentin werden und ist Hauptprotagonistin im Film «Stilles Land – gutes Land», der am Samstag im Ustermer Central die Kurzfilmnacht eröffnet.