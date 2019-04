Ist der Begriff Klimanotstand überhaupt angemessen?

Klatsch und Tratsch

Widmen wir uns dem täglichen Lieblingsgetränk – dem Kaffee. In Effretikon wurde der Santoni Coffeeshop eröffnet. Die Gründerinnen wollen so wenig wie möglich am Abend wegwerfen und verwerten die Reste am nächsten Tag deshalb erneut.

Ein Kaffeelabor gibt es im Seegräbner Ortsteil Sack. Die Busins haben das Ziel, die Kaffeequalität in der Schweizer Gastronomie zu verbessern. Wie ein Espresso aussehen soll, verrät Maurizio Busin.