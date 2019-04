«Wir beginnen von vorn»

Schulraumplanung ist nicht unbedingt ein Thema mit dem man sich am Feierabend beschäftigen will. Und trotzdem nahmen rund 100 Personen am Mittwochabend an der Informationsveranstaltung zum Neustart der Schulraumplanung im Hirschensaal in Egg teil. Die Angelegenheit ist in Egg so aktuell wie brisant. Wurde doch der letzte diesbezügliche Versuch von den Stimmberechtigten mit einem Nein-Anteil von 56,3 Prozent beerdigt.