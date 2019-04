Wetziker Burgerladen schliesst nach nur knapp zwei Monaten

Roland R. sagt, es stimme, dass er Shuna Diggelmann noch Lohn schulde. Die anderen Vorwürfe bestreitet er. Diggelmann habe täglich drei Stunden Zimmerstunde gehabt und nicht 15 Stunden gearbeitet. Sie habe ihm damit gedroht, gewalttätige Geldeintreiber vorbei zu schicken, woraufhin er das Hausverbot ausgesprochen habe. Ausstehende Lohnzahlungen kämen in jedem Gastrobetrieb vor, von einem Muster könne kein Rede sein. Und im Restaurant im Glattpark sei er immer noch als Geschäftspartner eingetragen.

Aber er gebe zu, dass er sich mit dem Betrieb in Wetzikon übernommen habe. D ie Filiale in Wetzikon hat R. mittlerweile an Burgermaster Wetzikon übergeben und sich aus der Gastronomie komplett zurückgezogen. «Es wurde einfach zuviel.»

Termin beim Friedensrichter

Ein weiterer Vorwurf von Diggelmann: Im Gebäude an der Hofstrasse hat es eine Moschee. « Burgers & Shakes » hatte die Auflage, dass kein Schweinefleisch verarbeitet werden darf. Daran habe sich Roland R. nie gehalten, sagt die Köchin. Er habe ihr jeweils aufgetragen, den Speck zu verstecken.

Dieser widerspricht. Nur an einem Wochenende sei ihm der Rinderspeck ausgegangen, deshalb habe er Schweinefleisch genommen. Er habe dies den Verantwortlichen der Moschee gesagt und es sei nicht mehr vorgekommen.

« Ich hoffe, dass ihm das Handwerk gelegt wird. »

Shuna Diggelmann, Köchin

Die Wut von Shuna Diggelmann verstehe er. Er sei mit der Schuldenhilfe in Kontakt, um alle ausstehenden Forderungen zurückzahlen zu können. Es handle sich um Lohnforderungen in der Höhe von 4'500 Franken. In Russikon eröffnete erst kürzlich eine neue Filiale von « Burgers & Shakes » , mit ihm hat das Ganze nichts zu tun.