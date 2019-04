Wetziker Band Sofa – das Comeback ist jetzt handfest

Denkt man an Jazzrock und Fusion, kommen einem amerikanische Bands wie Yellowjackets oder Spyro Gyra in den Sinn. In der Schweiz hält jedoch eine Wetziker Band den Rekord auf dem meistverkauften Jazzrock-Album aller Zeiten: Sofa. Das Quintett um Saxer Florian Egli und Bassist Markus Fritzsche hat in den 1980er Jahren mit einer Platte namens «33/45» für Furore gesorgt, die sich in beiden im Titel genannten Tempi auf dem Plattenspieler spielen liess und tausendfach verkaufte.