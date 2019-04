Volketswiler Firma gewinnt Auszeichnung

Die Firma Liuma AG aus Volketswil hat den diesjährigen Arbeitgeber-Award «This Priis» gewonnen. Die auf Unterhaltsarbeiten spezialisierte Firma gewann den Preis für ihr Engagement, sich auf «besonders eindrückliche» Art und Weise für die berufliche Integration von Menschen mit Krankheit oder Behinderung einzusetzen, wie die SVA Zürich, die den Award vergeben hat, in einer Mitteilung schreibt.

Die Liuma AG setzte sich gegen 110 nominierte Arbeitgeber durch. Im Finale entschied sich die Expertenjury dann für das Unternehmen aus Volketswil. Mit der Blankart AG stand eine weitere Firma aus Volketswil im Final.