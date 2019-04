Es brannte lichterloh - am 11. April vor 70 Jahren

In den 1980er Jahren war Othmar Breitenmoser Gemeinderat und Feuerwehrkommandant in Wila. Seit 2000 setzt er sich für das Ortsmuseum ein, organisiert darin Ausstellungen, gibt Führungen und ist seit 15 Jahren in der Museumskommission. Während seinem Posten bei der Feuerwehr kam er in Besitz dieser beiden Fotos. Zu sehen ist das verkohlte Skelett eines Hauses: Das Haus «zum Schlüssel».