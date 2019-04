Der Liquidationsverkauf hat begonnen

Der Andrang ist gross. Vor dem Wirtshaus zur Linde regelt ein Mann mit gelber Weste den Verkehr. Neben ihm weist ein Schild auf den Liquidationsverkauf im Restaurant hin. Es ist der erste von drei Verkaufstagen. Bereits vor 9 Uhr stehen sich interessierte Besucher die Beine in den Bauch.

Während fast 40 Jahren betrieb Besitzer Willy Rüegg das Traditionslokal unterhalb Schloss Kyburg. Bis ihn gesundheitliche Gründe im Frühling 2017 zwangen, sich für einen Käufer umzusehen – zunächst ohne Erfolg. Rüegg machte weiter. Bis es im November nicht mehr ging.

Nicht alle auf einmal

Ein Sicherheitsbeauftragter beim Eingang muss den Zulauf der eintreffenden Gäste drosseln. «Okay, kannst noch einmal zehn reinlassen», gibt ihm Liquidator Jürg Hoss ein Zeichen. Im Innern der «Linde» sind sämtliche Tische, Tresen und Ablageflächen mit Gläsern, Schalen und Dekomaterial belegt. An den Wänden stehen teure Ölgemälde. Eines zeigt einen Schriftseller mit gezückter Feder. Kostenpunkt: 2800 Franken.

«Die Preisvorstellungen von Rüegg waren zu hoch.»

Roland Wettstein, Geschäftsleiter Orgnet Immobilien

Mit dem Verkauf beauftragte Rüegg Roland Wettstein, Geschäftsleiter und Inhaber von Orgnet Immobilien und Illnau-Effretiker Gemeinderat (SVP). Zuvor liess er sein Wirtshaus schätzen und kam auf einen Wert von drei Millionen Franken. Gemäss Wettstein liegt der Marktwert jedoch bei rund zwei Millionen Franken: «Die Preisvorstellungen von Rüegg waren zu hoch.» Dennoch habe er einen Käufer gefunden, der 2,5 Millionen Franken gezahlt hätte. Doch Rüegg weigerte sich, das Lokal für diesen Preis abzutreten.

In der Pause vom Ausverkauf profitieren

Das Bauland, das sich östlich der Linde befand und das zum Restaurant gehörte, hat ihm Wettstein abgekauft. Er lässt darauf ein Mehrfamilienhaus bauen. Neben der früheren Gartenwirtschaft sind derzeit die Bauarbeiten in vollem Gang. Einige Bauarbeiter nutzen ihre 9 Uhr-Pause für eine Tour durch die Ausstellungsstücke. Andere Interessierte bezeichnen sich selbst als Gastronomen. Sie halten sich vor allem in der Küche auf und sehen sich die Gerätschaften und Kochutensilien an.

Viele kommen von weit her. Rund 14‘000 Mails mit dem Liquidationshinweis habe er verschickt, sagt Liquidator Jürg Hoss. Über das rege Interesse zeigt er sich nicht weiter erstaunt. «Restaurants auf dem Land mit einer rustikalen Einrichtung sind beliebt.» Wie viel Wert die Ware insgesamt hat, die in den Sälen der «Linde» aufliegt, wisse er nicht genau. «Dabei sind aber einige wertvolle Einzelstücke», so Hoss und zeigt auf ein Ölgemälde mit einem Hummer. Kostenpunkt: 3600 Franken.