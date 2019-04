Den Ernstfall getestet

Gottlob liegt die Schweiz nicht in der Nähe des Pazifiks, weshalb die Wahrscheinlichkeit eines dramatischen Erdbebens äusserst gering ist. Das letzte Beben in der Schweiz wurde am 6. März 2017 in der Ortschaft Linthal im Kanton Glarus verzeichnet. Dabei wurde eine Intensität oder «Magnitude» von 4,2 gemessen.