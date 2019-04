Das Unwissen über Parkinson ist gross

Ein Mann versucht einen Fussgängerstreifen zu überqueren, bleibt aber mitten auf der Strasse stehen und sabbert nur noch vor sich hin. Natürlich wird gehupt und natürlich ist es schwierig zu verstehen, wieso der Mann nicht weiterläuft.

Parkinson Schweiz versucht durch Information und Beratung solche Situationen zu klären. Der Verein hilft den Betroffenen wie ihren Angehörigen und klärt die breite Öffentlichkeit, aber auch Ärzte und das Pflegepersonal, über die Symptome von Parkinson auf. Das ist nicht nur Händezittern.

Die Anfänge der Pioniere

Der Verein, der auch Forschungsprojekte unterstützt und eine Parkinson-Professur mitfinanziert hat, wurde 1985 von einer Gruppe von Ärzten gegründet. Heute sind rund 6000 von insgesamt 15‘000 Parkinson-Erkrankten in der Schweiz, Mitglied im Verein, der seinen Hauptsitz in Egg hat. 1987 war der Verein noch in einer Einzimmerwohnung in Hinteregg einquartiert. Als er grösser wurde und sich finanziell konsolidierte, richtete er seine Geschäftsstelle in Egg ein.

Beratung und Information als Kerngeschäft



Parkinson ist eine bisher unheilbare neurologische Krankheit, die vor allem Menschen ab 50 Jahren betrifft. Das Gehirn schüttet kein Dopamin mehr aus. Der Dopamin-Mangel muss mit regelmässiger Einnahme von Ersatzstoffen kompensiert werden.

Ratsuchende kommen oft mit Alltagsproblemen auf die Experten des Vereins zu. Elsbeth Ostler, Leiterin Pflege bei Parkinson Schweiz, sagt: «Zum Beispiel schaffen es Parkinson-Patienten oft nicht rechtzeitig auf die Toilette, oder brauchen dabei Hilfe der Angehörigen.»

Ein typisches Alltagsproblem sind auch automatische Schiebetüren in Öffentlichen Gebäuden. «Oft gehen diese wieder zu, bevor man über die Schwelle treten konnte.» Wirklich gefährlich seien aber Drehtüren.

Kommunikation mit den Ärzten

Bei der Wahl des Neurologen sei die Chemie zwischen dem Patienten und dem Arzt ebenso wichtig wie dessen Kompetenz. Bei der langjährigen Betreuung sei das Vertrauensverhältnis zum Arzt entscheidend, sagt Ostler.

Patienten sollten keine Hemmungen haben dem Arzt alle Symptome zu schildern, sagt Ostler. «Was der Arzt nicht weiss, kann er nicht behandeln.» Nicht-motorische Symptome werden zu oft nicht erkannt. «Erste Symptome der Patienten können der Verlust des Geruchssinns oder ein unruhiger Schlaf sein. Nicht nur die besser bekannte Steifheit der Glieder oder das Zittern», so Ostler.

Ein klassisches Symptom, sei auch eine leise Stimme. Parkinson-Erkrankte würden oft leise reden, ohne dies zu bemerken. Eine weitere Gefahr seien Schluckschwierigkeiten, sagt Ostler. «Sich zu verschlucken ist eine grosse Gefahr für Parkinson-Patienten.»