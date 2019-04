Bauma hat einen neuen Finanzvorstand

Flavio Carraro übernimmt das Finanzressort der Gemeinde Bauma. Das teilt der Gemeinderat mit, der sich kürzlich neu konstituiert hat. Der 55-jährige Carraro ist Informatikingenieur, in Winterthur aufgewachsen und wohnt seit 2010 zusammen mit seiner Partnerin in der Gemeinde. Er wurde kürzlich in stiller Wahl für den letztes Jahr überraschend im Amt verstorbenen Finanzvorstand Jürg Bosshard gewählt. Alle bisherigen Mitglieder des Gemeinderats behalten ihre Ressorts.