Voltige Tösstal startet in die Saison

Kürzlich startete der Verein Voltige Tösstal in die Wettkampfsaison. Zum ersten Mal in diesem Jahr zeigten die jungen Voltigierer ihr akrobatisches Können auf dem Pferdenrücken dem breiteren Publikum. Zwischen den einzelnen Zirkeln gab es Pausen, in denen interessierte Kinder aus dem Publikum Probe-Voltigieren oder auf Ponys reiten durften. Bei herrlichem Frühlingswetter genossen es die Besucher sich draussen verpflegen zu können oder sich an der Familienolympiade zu messen, beispielsweise im Hufeisen-Werfen. Doch sehen Sie selbst: In der Bildstrecke. (Manuela Kägi)