Neue Landi in Wald eröffnet

Wald hat eine neue Landi. Nach sieben Jahren Planungs- und Bauzeit kann die Kundschaft am Donnerstag erstmals in der alten Seidenweberei Keller neben dem Bahnhof die Regale stürmen. Ins gleiche Gebäude in der Felsenau zieht eine Filiale der Walder Molkerei Neff. Neben dem Verkauf ihrer Molkereiprodukte betreibt sie dort auch ein kleines Bistro. Am Donnerstagabend weihten die involvierten Parteien den neuen Laden feierlich ein.

«Wir sind wirklich stolz darauf.»

Ueli Schaufelberger, Verwaltungspräsident Landi Bachtel