Junkers Flugzeugwerke AG vertreibt neu amerikanische Doppeldecker

Ab sofort vertreibt die in Dübendorf ansässige Junker Flugzeugwerke AG Flugzeugmodelle der amerikanischen Firma WACO Aircraft Corporation, wie es in einer Mitteilung heisst. Die amerikanische Firma stellt historische Doppeldecker wie den Klassiker YMF-5, eine Designikone der Dreissigerjahre, her. Auch der Kunstflug- und Reisedoppeldecker «Great Lakes» ist im Programm. Die WACO beschäftigt derzeit 50 Mitarbeitende. Die Produktionsstätte in Battle Creek soll 2019 erheblich erweitert werden.

Die Junkers Flugzeugwerke AG wurde durch ihren Nachbau der historischen Junkers F 13 bekannt. Die Firma baue nun ihr Kerngeschäft, den Nachbau und Vertrieb von historischen Flugzeugen aus, heisst es in der MItteilung.