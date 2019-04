Hoher Verlust wegen neuer Sonderrechnung

Die Jahresrechnung 2018 der Politischen Gemeinde Wila schliesst bei einem Aufwand von knapp 14,9 Millionen und einem Ertrag von gut 12,7 Millionen mit einem Verlust von knapp 2,2 Millionen Franken ab. Budgetiert war jedoch «nur» ein Verlust von 115'600 Franken.

Gelder für gemeinnützige Projekte

«Trotz des hohen Verlustes ist dieses Resultat aus finanzpolitischer Perspektive sehr erfreulich», schreibt der Wilemer Finanzvorstand Simon Mösch (BDP) in einer kürzlich versandten Mitteilung. Der deutliche Verlust ergibt sich primär durch die Überführung von gut 3,6 Millionen Franken in die durch die Volksabstimmung vom 25. November 2018 mit grosser Mehrheit gebildete Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch. «Diese Gelder können nun für gemeinnützige Projekte eingesetzt werden», schreibt Mösch. Ohne diese Einlage hätte ein Ertragsüberschuss von knapp 1,5 Millionen Franken resultiert.

Höhere Steuererträge

Diese positive Abweichung vom prognostizierten Verlust von gut 115'000 Franken ergibt sich durch unerwartet guten Grundstückgewinnsteuererträge, die mit knapp 1,3 Millionen fast 350'000 Franken über dem budgetierten Betrag liegen sowie höheren Einnahmen von ordentlichen Steuern. Diese werden aber in zwei Jahren durch einen entsprechend tieferen Finanzausgleich wieder kompensiert werden müssen.

Dazu kommt ein weiterer unvorhergesehener Ertrag in Form einer Rückerstattung des Kantons von Heimtaxen von gut 130'000 Franken aufgrund von für die Gemeinde Wila positiven Gerichtsentscheiden.

Trend zu Anstieg des Pflegeaufwands

Zudem zeigten sich die Aufwände für die Pflege einerseits und Zusatzleistungen zur AHV/IV andererseits stark rückläufig, was sich vor allem durch Abgänge respektive Todesfälle erklären lässt. «Da jede Gemeinde ihre eigenen Aufwände für die soziale Wohlfahrt und Gesundheit decken muss und diese nicht auf die Kantonsbevölkerung aufgeteilt werden, unterliegen die Aufwände in diesen Bereichen starken Schwankungen, was die Gemeinde Wila in diesem Jahr erlebt»,schreibt Mösch dazu. Die Entwicklung der Sozialaufwände zeige aber zweifelsohne keinen neuen Trend auf, sondern vielmehr einen kurzzeitigen Unterbruch des Anstieges des Sozial- und Pflegeaufwands.

Fremdkapital wächst

Die Investitionen der Politischen Gemeinde Wila liegen 2018 um 800'000 Franken tiefer als budgetiert, was zu Minderaufwänden bei den ordentlichen Abschreibungen des Verwaltungsvermögens führte. Als direkte Konsequenz aus der Bildung der Sonderrechnung Nachlass Jakob Schoch sei das Fremdkapital der Gemeinde Wila um den entsprechenden Betrag gewachsen, so Mösch. Neu resultiere deshalb eine Nettoschuld von knapp 300 Franken pro Einwohner.

Mittelfristig strebe der Gemeinderat, wie in seiner Legislaturplanung formuliert, ein positives Nettovermögen und einen Abbau des Fremdkapitals an, was in Anbetracht der momentanen finanziellen Situation der Gemeinde Wila ein durchaus realistisches Ziel darstelle.