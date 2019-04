Egger Rechnung 6 Millionen schlechter als im Vorjahr

Nach drei Jahren im Plus schreibt die Gemeinde Egg in der Jahresrechnung 2018 erstmals wieder rote Zahlen. Besonders im Vergleich zum Vorjahr ist der Unterschied augenfällig: Schloss die Rechnung 2017 noch mit einem Ertragsüberschuss von 3,6 Millionen Franken, beläuft sich das Defizit in der Rechnung 2018 bei einem Aufwand von 51,2 Millionen Franken und einem Ertrag von 48,9 Millionen Franken auf 2,3 Millionen Franken. Total also fast 6 Millionen Franken schlechter als 2017.