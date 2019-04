Dem Dampfbahnverein Zürcher Oberland fehlt die Manpower

Wenn am Mittwochabend um 20 Uhr die Generalversammlung des Dampfbahn-Vereins Zürcher Oberland (DVZO) in der Lok-Remise Uster tagt, steht ein Mann im Vordergrund, der den Verein während der letzten 27 geprägt hat: Hugo Wenger. Er gibt das Präsidium nach 27 Jahren ab. Die Wahl des Maurmers Hans-Ueli Leemann als Nachfolger dürfte Formsache sein. Der Vorstand des Traditionsvereins steht geschlossen hinter dem neuen Vorsitzenden, wie es in der Ankündigung heisst.