Lo & Leduc spielen auf dem Zeughausareal

Noch ist das Line-up des H2U-Festivals auf dem Ustermer Zeughausareal nicht publik. Ein Zückerli haben die Veranstalter jetzt aber bekannt gegeben: So werden Lo & Leduc am Samstag, 17. August, auf der Bühne stehen. Bekannt wurde das Schweizer Mundart-Popduo etwa durch die Songs «079» oder «Jung verdammt».

Gemäss den Veranstaltern wird es am Festival ein «Tribute to Woodstock» geben. Dies weil sich genau am Festival-Wochenende das legendäre Woodstock-Festival zum 50. Mal jährt.

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen.