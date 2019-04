Etwas weniger Zeitungsleser

Der Trend weg von der gedruckten Zeitung hin zu digitalen Nachrichtenportalen hat sich 2018 fortgesetzt. Allerdings sind die Verluste für die Zeitungen relativ gering ausgefallen, wie aus den neusten, heute publizierten Zahlen der Wemf AG für Werbeforschung hervorgeht.

Vergleichsweise jung

Den «Zürcher Oberländer» (ZO) und «Anzeiger von Uster» (AvU) lesen 58'000 Personen. Das sind 4000 weniger als in der Vorjahresperiode, aber gleichviel wie in den Jahren 2015 und 2016. Die Tageszeitung wird von Frauen wie Männern gleichermassen gelesen. Die Hälfte der Leserschaft ist unter, die andere über 55 Jahre alt. Verglichen mit anderen Zürcher Regionalzeitungen ist damit das Durchschnittsalter im Oberland tiefer.

Die Grossauflage von ZO und AvU am Mittwoch wurde von 122'000 Personen (Vorjahresperiode 129'000) gelesen. Der Verbund von ZO/AvU mit dem Winterthurer «Landboten», der «Zürichsee Zeitung» und dem «Zürcher Unterländer» – zusammen bilden diese Zeitungen die «Zürcher Regionalzeitungen» – musste einen Rückgang von 229'000 auf 214'000 Leserinnen und Leser hinnehmen. Diese Reduktion ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die die «Zürichsee Zeitung» (65'000 statt 74'000) im letzten Herbst ihre Regionalausgabe Obersee an die neu geschaffene «Linth-Zeitung» abgetreten hat.

Zunahme beim «Regio»

Einen Zuwachs kann die Zürcher Oberland Medien AG bei ihrer Wochenzeitung «Regio» verzeichnen: 83'000 Leserinnen und Leser waren es. Das sind 4000 oder 5,1 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Mit 28'000 Leuten ist die Leserschaft des «Glattalers»/«Volketswilers», beide erscheinen wöchentlich, ziemlich stabil (in der Vorjahresperiode 29'000). Interessant ist, dass die Wochenzeitungen von mehr Frauen als Männern und mehrheitlich von Personen unter 55 Jahren gelesen werden. Für den im letzten Jahr erworbenen «Tössthaler» werden von der Wemf keine Leserzahlen erhoben.

Die beliebteste Tageszeitung ist weiterhin das Gratisblatt «20 Minuten» mit täglich 1,3 Millionen Deutschschweizer Leserinnen und Lesern. Der «Tagesanzeiger» bringt es auf 367'000 Leser.