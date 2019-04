Auf der Suche nach der perfekten Einheitsgemeinde

Egger Gemeinderat und Schulpflege wollen die Einheitsgemeinde weiterenwickeln. Aus diesem Anlass organisierten sie am Samstagmorgen im Hirschensaal eine Zukunftswerkstatt, bei der 70 Vertreter aus Vereinen, Politik, Gewerbe und Kirchen über die künftige Gemeinde diskutierten. Wie der Gemeinderat mitteilt, sollen die Ergebnisse in das vom Gemeinderat derfinierte Legislaturziel Einheitsgemeinde Plus (EHG+) einfliessen.

Bedürfnisse je nach Lebensphase

Thematisiert wurden die Bedürfnisse der Bewohner je nach Lebensphase, in der sie sich gerade befinden. Die Umsetzung der erarbeiten Ziele wird die Behörden in den nächsten drei Jahren beschäftigen.

Der Gemeinderat spricht von einer «gelungenen Kick-Off-Veranstaltung». Das Projektteam von EHG+ wird die Ergebnisse analysieren und deren Umsetzbarkeit prüfen. Bis zu den Sommerferien will es dem Gemeinderat eine betreffende Strategie vorlegen. Der Gemeinderat ruft aber auch zu Engagement weiterer Akteure aus der Gemeinde auf. (zo)