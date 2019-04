Wetziker Musikschulleiter: «​​Ich hoffe, ich mag die Posaune so lange tragen»​​​​​​​

Und dann?

Wir spielen erst ganz zum Schluss, quasi am Schwanz des Umzugs. Hoffentlich ist der Böögg noch nicht verbrannt, bis wir ankommen.



Für jemanden, der noch nie am Sechseläuten war: Wie muss man sich diesen Umzug vorstellen?

Das ist eine riesige Sache: Rund 3500 Zünfter in Kostümen, mehr als 350 Reiter, etwa 50 Wagen, die von Pferden gezogen werden und 30 Musikkorps. Jede Zunft hat ihr eigenes Spiel, etwa 40 Musiker. Sie marschieren mit ihren Instrumenten in Reih und Glied und spielen wie gesagt Märsche. Der Umzug führt durch die Bahnhofstrasse und das Limmatquai zum Sechseläutenplatz beim Bellevue. Während die Reiter um das Feuer reiten, spielt das jeweilige Zunftspiel den Sechseläuten-Marsch.



Das ist eine ziemlich lange Distanz. Wird die Posaune nicht schwer mit der Zeit?

Doch. Ich hoffe, ich mag die Posaune so lange tragen und habe dann nicht zu sehr Muskelkater morgen. Jetzt freue ich mich aber erst einmal. Ich habe richtig Lust, loszulegen.

Thomas Ineichen unterrichtet er an der Musikschule Zürcher Oberland die Fächer Violine und Posaune. 1997 wurde er zum Schulleiter berufen, 2002 zum Hauptschulleiter.