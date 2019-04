Walder Etat mit Millionenplus

Das letzte Jahr war gut zu der Gemeinde Wald. Es bescherte ihr ein Plus von 4,3 Millionen Franken. Die Gemeinde hatte nur mit einem Ertragsüberschuss von etwas über einer halben Million Franken gerechnet. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Demnach hatte er sich sowohl beim Totalaufwand wie auch beim Totalertrag verkalkuliert: Der budgetierte Aufwand wurde um gut 3,5 Millionen, der Ertrag um fast 7,2 Millionen Franken überschritten. Summa summarum stand einem Aufwand von fast 64 Millionen ein Ertrag von etwas über 68 Millionen Franken gegenüber. Damit liegt der Ertrag 3,7 Millionen Franken über Budget.

Ausserordentlich hohe Steuererträge

Das Gros der Mehreinnahmen entfällt laut Mitteilung auf die Grundstückgewinnsteuern. Dort resultierte ein «ausserordentlich hoher» Mehrertrag von 2,3 Millionen Franken. Zudem spülten die Steuererträge aus den Vorjahren und dem ordentlichen Steuerjahr zusammen nochmals Mehreinnahmen in der gleichen Höhe in die Gemeindekasse.

Auf der anderen Seite fänden sich die bedeutendsten Mehrausgaben, wie der Gemeinderat schreibt, bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV und der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Diese Posten zusammen zeichnen Ausgaben von fast 1,5 Millionen Franken über Budget.

Über fünf Millionen investiert

Im vergangenen Jahr tätigte Wald zudem Nettoinvestitionen von gut 5,5 Millionen Franken. Davon flossen 943‘000 Franken in Projekte der Schulliegenschaften, 967‘000 Franken in die Fertigstellung der Hallenbadsanierung, 449‘000 Franken in die Altlastensanierung der Schiessanlage, fast 1,5 Millionen Franken in den Unterhalt der Gemeindestrasse sowie gut 1,7 Millionen Franken in den Posten Umwelt und Raumordnung.