Uster nähert sich dem Klimanotstand

Am Anfang schien es so, als hätte das Ustermer Parlament auf nichts anderes gewartet als auf diese Einzelinitiative, mit der die Ausrufung des Klimanotstandes in der Stadt Uster gefordert wurde. Der sozialdemokratische Parlamentarier Florin Schütz bedankte sich namens der SP-Fraktion bei der Hauptinitiantin Moira Spohn für ihr Engagement. Die 18-Jährige, die in Uster wohnt und in Zürich die Maturitätsschule Liceo Artistico besucht, sass mit ihrer Mitinitiantin im Publikum.